Existem poucos temas tão unânimes entre a população como o repúdio à libertação de criminosos. Se dependesse da vontade da maioria dos brasileiros, não duvide, apenados não sairiam detrás das grades, nem quando estão doentes. Muito menos para visitar familiares até cinco vezes por ano e participar de atividades de ressocialização, como acontece agora com a saída temporária, apelidada de "saidinha" no submundo. É por isso que estou convencido de que o Congresso vai contrariar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e restringir ao máximo a saída temporária dos presos (só será mantida a permissão para fazer cursos profissionalizantes fora do presídio).