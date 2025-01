Com seis mudanças e estreia, Juventude está definido para encarar o Guarany de Bagé

Juventude e Guarany de Bagé estão escalados para o duelo válido pela 3ª rodada do Gauchão 2025 que ocorre nesta terça-feira (28), às 19h no Alfredo Jaconi.

O técnico Fábio Matias preservou alguns atletas que apresentaram desgaste físico ou risco de lesões. Por isso, o Verdão vai a campo com uma formação diferente da que atuou com o Inter no fim de semana: Gustavo; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Giovanny.