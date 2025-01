Morte de agente da Polícia Civil evidencia risco de o policial ser confundido com bandido

Policiais de todo o Rio Grande do Sul estão de luto. Perderam mais um agente em luta direta contra o crime. O escrivão da Polícia Civil Daniel Abreu Mendes foi morto com vários tiros ao cumprir mandado de busca numa casa em Butiá (Região Carbonífera).

Conforme testemunhas, Mendes cumpriu procedimentos, estava de colete à prova de balas e devidamente identificado. Informou que era policial. Nada disso dissuadiu o criminoso de disparar. As balas pegaram entre as duas chapas do colete (no ponto que não é protegido) e no pescoço. Morreu na hora, em frente aos colegas.