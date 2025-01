“Era apaixonado pela Polícia Civil": policial morto por traficante em Butiá entrou na última turma aprovada em concurso 

Daniel Abreu Mendes, de 40 anos, foi morto cumprindo mandado contra o tráfico de drogas . Butiá não escapou dessa chaga que consome o interior do Estado, se alastrando e provocando homicídios e outros crimes.

O delegado regional de São Jerônimo, Nedson Ramos, foi quem deu posse a Daniel, aprovado no último concurso da Polícia Civil. Era visto como um policial dedicado pelos pares.

A vítima era de Brasília e tinha se mudado com a esposa e a filha para Guaíba. As duas estavam em férias na capital federal quando receberam a triste notícia do falecimento de Daniel.