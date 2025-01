Conversas Cruzadas: deportações em massa marcam crise do governo Trump com América Latina?

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o professor de Direito da PUCRS, doutor em Filosofia e doutor em Ciências Criminais pela PUCRS, Gustavo Pereira, e o analista internacional e doutor em Filosofia pela PUCRS, Cezar Roedel, para debater se deportações em massa marcam crise do governo Trump com América Latina.