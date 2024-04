O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) anunciou, por meio de nota, que ocupou nesta segunda-feira (15) áreas nos Estados de Ceará, Goiás, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A ação se soma a outras duas áreas ocupadas no domingo (14), em Petrolina (PE), e uma área invadida na semana passada, em Itabela, no extremo sul da Bahia. No total, há nove áreas invadidas.