O general Marco Antônio Freire Gomes prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (1º), em Brasília. A oitiva faz parte da operação Tempus Veritatis, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Freire Gomes comandou o Exército em 2022 e foi ouvido na condição de testemunha, em que ele é legalmente obrigado a falar a verdade. As informações são do g1.