No dia seguinte aos relatos das mortes de dezenas de civis que esperavam em fila por ajuda humanitária em Gaza, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) voltou a criticar o governo de Israel pelas ações militares no território palestino. O comunicado, publicado no site do ministério, utiliza expressões contundentes acerca do governo de Benjamin Netanyahu. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.