Os advogados Bruno Castro e Fernando Santana deixaram nesta quarta-feira (20) a defesa do ex-policial militar Ronnie Lessa, após a homologação de delação premiada no inquérito que apura o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Eles afirmam que seu escritório não atua para delatores "por ideologia jurídica".