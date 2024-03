O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, realizou nesta terça-feira (19), um pronunciamento sobre o caso Marielle Franco. Na fala, o ministro confirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou a delação premiada de Ronnie Lessa. A coletiva de imprensa acontece depois de Lewandowski se reunir com Alexandre de Moraes, que é o ministro relator do caso no Supremo.