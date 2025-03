Horóscopo do dia para Peixes: veja a previsão completa

Saiba mais sobre os 12 signos do zodíaco.

Nesta terça (04), muito movimento é notado no ambiente astrológico , o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco.

Signo de Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro a 20 de março

Use as informações ao seu favor, mas cuide para não disseminar fofocas e informações distorcidas, porque isso, a médio e longo prazo, se voltará contra você. Permaneça sempre no caminho da retidão, custe o que custar.