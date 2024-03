Na delação premiada à Polícia Federal (PF), o ex-policial militar Ronnie Lessa teria ligado o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ) ao assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. A citação ao parlamentar seria o motivo do deslocamento do caso do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o Supremo Tribunal Federal (STF), segundo uma pessoa com acesso ao inquérito no tribunal. O parlamentar foi procurado pela reportagem do Estadão, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.