O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne nesta quarta-feira (20) seus ministros da equipe econômica às 9h no Palácio do Planalto. Estarão no encontro os titulares da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.