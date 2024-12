Estado clínico de Alceu Collares é gravíssimo, diz boletim médico

O estado de saúde do ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares é gravíssimo, conforme boletim médico divulgado às 18h desta segunda-feira (23) pelo Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, onde ele está internado. Segundo o comunicado, Collares se encontra no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), sob cuidados da equipe médica e sendo acompanhado pelos familiares.