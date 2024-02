O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o advogado José Rodrigo Sade para a vaga aberta no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Com a indicação, publicada nesta quinta-feira (22), no Diário Oficial da União, o TRE estará em breve com a composição completa para julgar as ações que podem levar à cassação do senador Sérgio Moro (União). O tribunal reservou as sessões dos dias 1º, 3 e 8 de abril para a votação.