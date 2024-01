O juiz Luciano Falavinha, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que é relator do processo que tramita contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), liberou, na tarde desta terça-feira (30), as ações movidas contra o político para julgamento. O magistrado pediu que o caso de Moro seja incluído na pauta para julgamento "na primeira data possível".