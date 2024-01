Peça central das investigações sobre a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) "paralela" no governo Jair Bolsonaro, o programa espião FirstMile foi usado 60.734 vezes nos primeiros anos da gestão do ex-diretor do órgão, Alexandre Ramagem – hoje deputado federal pelo Rio –, com a geração de dados sobre 21.309 geolocalizações de dispositivos móveis de alvos da espionagem investigada na Operação Vigilância Aproximada.