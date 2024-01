Alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (29), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) já foi apontado por ex-aliados como mentor do sistema ilegal de espionagem envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência (Abin). As primeiras informações foram levantadas ainda no governo Jair Bolsonaro. Poucos dias antes de sofrer um infarto e morrer, o ex-secretário-geral da Presidência Gustavo Bebianno disse em uma entrevista que o esquema havia sido planejado e coordenado pelo filho do ex-presidente.