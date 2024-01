Irritado com as cobranças públicas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta quinta-feira (25) que o dirigente "faz da política um exercício único para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição". Depois de ser chamado de "frouxo" por Valdemar, Pacheco enviou uma nota à imprensa adotando termos incomuns em suas manifestações.