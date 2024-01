O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou nesta quinta-feira (4) que serão identificados "em breve" os responsáveis pelo plano que envolvia o homicídio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O plano foi revelado pelo próprio Moraes, que é o relator dos julgamentos relacionados aos ataques na Corte, em entrevista publicada pelo jornal O Globo.