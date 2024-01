Mais de 2 mil policiais militares do Distrito Federal devem fazer patrulhamento ostensivo em Brasília no evento marcado para a próxima segunda-feira, 8 de janeiro, quando se completa um ano dos atos golpistas que culminaram nos ataques às sedes dos três poderes. Mesmo sem identificar ameaças à segurança do evento, número é quase quatro vezes superior ao do episódio do ano passado, quando foram empregados 580 PMs na Esplanada, segundo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou os atos daquele dia.