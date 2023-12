O ano de 2023 poderia ter entrado para a história como o último em que vigorou a democracia brasileira como a conhecemos. Quando uma turba revoltosa tomou de assalto a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e invadiu as sedes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, por algumas horas houve dúvidas se os pilares do Estado brasileiro resistiriam ao dia 8 de janeiro. Bens tombados pelo patrimônio histórico e obras de arte de valor inestimável acabaram danificados ou destruídos, mas a democracia brasileira – ainda que fragilizada – resistiu à tentativa de golpe promovida por militantes de extrema direita. Garantido no poder, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dedicou o primeiro ano de seu terceiro mandato a negociar com o chamado Centrão uma base mínima de sustentação política e a contrabalançar a pressão por aumento dos gastos públicos com exigências de respeito à meta fiscal. A exemplo da própria democracia, foi um ano em que o governo precisou andar na corda bamba.