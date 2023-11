O governo anunciou nesta quinta-feira (16) que descartou alterar a meta fiscal de déficit zero em 2024. O relator do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, Danilo Forte (União Brasil-CE), deu a informação a jornalistas no Palácio do Planalto, após reunião em que o governo comunicou a manutenção na LDO do ano que vem.