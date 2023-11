O governo dá sinais de que não irá levar adiante neste momento a proposta de mudar a meta do déficit fiscal para 2024. Caso confirmada, a decisão dará fôlego ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para equilibrar as contas até março — prazo em que novamente poderá ser solicitada uma revisão. Há uma ala majoritária no Planalto, contudo, que considera melhor já alterar o compromisso fiscal agora.