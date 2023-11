Governadores do Sul e Sudeste endureceram o discurso contra as mudanças de última hora na reforma tributária e anunciaram que irão orientar as bancadas no Senado a votarem contra o texto. Eles se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e comunicaram a decisão, citando trechos do relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) que, na visão dos governadores, prejudicam as regiões. O adiamento da votação, prevista para esta quarta-feira (8), também foi citado como alternativa para que pontos sensíveis do texto sejam discutidos.