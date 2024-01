A oposição ao governo Lula no Senado divulgou, na noite de quinta-feira (4), um manifesto contra o ato Democracia Inabalada, organizado pelo Planalto com Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). A cerimônia, marcada para a próxima segunda-feira (8), tem o objetivo de marcar um ano dos atos golpistas. O documento encabeçado por Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição, critica "o abuso de poderes" do STF e clama pela "volta à normalidade democrática".