O vice-prefeito de Santa Cruz do Sul, Elstor Renato Desbessell (PP), e outros quatro servidores do alto escalão da prefeitura foram afastados dos cargos, nesta terça-feira (14), em uma operação do Ministério Público (MP). Eles são suspeitos de fraudes que teriam causado prejuízo de até R$ 47 milhões aos cofres do município do Vale do Rio Pardo. Os afastamentos foram determinados pela Justiça.