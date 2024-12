Ex-diretor do FMI Rodrigo Rato é condenado a 4 anos de prisão por crimes fiscais

Rato já havia sido condenado em 2018 a quatro anos e meio de prisão por apropriação indevida em uma das ramificações do espinhoso caso Bankia, a entidade espanhola que chefiou entre 2010 e 2012, por ter pago gastos pessoais usando fundos do banco.

No entanto, ele foi absolvido em 2020 no julgamento pelo suposto lançamento fraudulento na bolsa do Bankia, seguido, um ano depois, do espetacular resgate do banco com uma injeção de 22 bilhões de euros (139 bilhões de reais em cotação da época) de fundos públicos.