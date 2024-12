Jornal inglês coloca Vinícius Júnior atrás de Rodri em eleição do melhor jogador do mundo

A disputa entre Vinícius Júnior e Rodri pelo posto de melhor do mundo parece não ter fim. Depois do espanhol ganhar a Bola de Ouro, dada pela revista France Football, e o brasileiro vencer o Fifa The Best, o jornal inglês The Guardian também fez sua eleição do melhor jogador da temporada. Para o veículo, o volante do Manchester City ficou na primeira posição, enquanto o brasileiro, atacante do Real Madrid, ficou em terceiro lugar. Fechando o pódio está o norueguês Erling Haalannd, também do City.

A eleição do The Guardian teve a participação de 197 pessoas e foi formado um ranking dos 100 melhores jogadores da temporada. Entre os jurados alguns brasileiros marcaram presença como Juninho Pernambucano, Caio Ribeiro, Casagrande, Miranda e Bebeto.

Se os Vini Jr. e Rodri estão "empatados" nos prêmios oficiais, o mesmo acontece com as eleições jornalísticas. Apesar de Rodri ter ficado em primeiro lugar na lista do The Guardian, Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo pelo jornal espanhol Marca. Na votação do jornal, o jogador do City ficou na terceira posição, atrás de Bellingham, companheiro de Vini Jr. no Real.