Vice-premiê é absolvido na Itália em julgamento por bloqueio de migrantes no mar

O vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini, julgado por bloquear no mar em 2019 uma embarcação com 147 migrantes a bordo, foi absolvido em primeira instância nesta sexta-feira (20) por um tribunal da Sicília.

Salvini, de 51 anos, enfrentava acusações de abuso de poder e privação de liberdade por impedir, durante quase três semanas, que migrantes resgatados pelo navio da ONG espanhola Open Arms desembarcassem na Itália. Na época, ele era ministro do Interior.

"Em nome do povo italiano [...], o tribunal de Palermo [...] absolve Matteo Salvini", declarou o juiz Roberto Murgia após a deliberação.

O anúncio foi recebido com aplausos pelos simpatizantes do político de extrema direita presentes na sala de audiências, observaram jornalistas da AFP no local.