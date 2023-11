A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, afirmou que nenhum dos processos dentro do município do Vale do Rio Pardo ocorreu de forma ilegal. Ela concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (14) para comentar sobre a suspeita de fraudes investigada pelo Ministério Público (MP), que teria causado prejuízo de até R$ 47 milhões aos cofres.