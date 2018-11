Contas públicas Dívida do RS com precatórios soma R$ 15,1 bilhões Cifra é 19,3% maior do que a registrada em 2017 e inclui títulos inscritos no orçamento de 2019, cujo pagamento é incerto. Tribunal de Justiça elevou pressão ao recusar plano de quitação elaborado pelo atual governo para o próximo ano