O médico Roberto Kalil Filho, que coordena a equipe responsável pelo presidente Michel Temer, chegou na manhã deste sábado, 28, ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliação de seu quadro clínico. A divulgação do boletim atualizado com o estado de saúde de Temer, no entanto, não tem previsão de divulgação, informou a assessoria de imprensa do hospital.