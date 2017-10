Depois de usar o Twitter para comemorar o resultado do leilão da Agência Nacional de Petróleo (ANP) das segunda e terceira Rodadas de Partilha de Produção do pré-sal, o presidente Michel Temer gravou um vídeo, divulgado nas redes sociais para destacar o que considerou um "excelente resultado".

– Hoje, tivemos a primeira rodada de licitações do pré-sal sob o novo modelo de exploração de petróleo e gás idealizado pelo meu governo. Tivemos um excelente resultado. Participaram empresas nacionais e estrangeiras de vários países. Obtivemos bônus de outorga expressivo e o excedente em óleo a ser repartido com a União alcançou cifras significativas – disse.

Apesar disso, a arrecadação gerada pelo leilão, de R$ 6,15 bilhões, foi menor do que o estimado inicialmente . Duas áreas não foram vendidas, o que reduziu em R$ 1,6 bilhão o valor esperado – que era de R$ 7,75 bilhões.

Na mensagem, Temer afirmou que são esperados investimentos de R$ 100 bilhões no Brasil pelas empresas vencedoras.

– O setor ainda deve criar, ao longo do tempo, até 500 mil novos empregos. Repito: 500 mil novos empregos. Isso significa mais inovação e desenvolvimento para as regiões diretamente beneficiadas e, naturalmente, para todo o país – destacou Temer, que pretende usar a redução do desemprego como uma das marcas de seu governo em comparação aos governos petistas.