Em São Paulo, a equipe do hospital está em alerta para a possível chegada do presidente desde a quarta-feira (25), quando Temer teve um desconforto urológico e foi internado às pressas, em Brasília.

Apesar de ter recomendação de repouso, Temer despachou no Palácio do Planalto na quinta-feira e também nesta sexta, quando ele recebeu o líder do governo na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e o líder da bancada do PMDB, Baleia Rossi (SP).