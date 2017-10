Marcos Corrêa / Beto Barata/PR

Um dia depois de salvar seu mandato barrando o prosseguimento de uma segunda denúncia criminal na Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer disse, nesta quinta-feira (26), que o país não parou diante do que chamou de "suposta crise política". Ele disse também que o período de instabilidade teve um fim.

Temer, que chegou a ser internado na quarta-feira (25) por complicações urológicas, teve repouso recomendado por médicos. Contudo, participou de uma cerimônia fechada, no Palácio do Planalto, na qual a Caixa Econômica Federal destinou R$ 652 milhões para obras no Rio de Janeiro — berço político do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de quem o presidente tenta se reaproximar.

— Assumimos o país com recessão e caminhamos de tal forma que neste momento, vejam que nestes últimos cinco, seis meses, sem embargo de uma suposta crise política, que penso tenha final no dia de ontem, o Brasil não parou — disse Temer.

O presidente reforçou slogans do governo federal, afirmando que trabalha para colocar o Brasil nos trilhos.

— A inflação caiu a níveis suportáveis, os juros caíram e a tendência é chegar ao fim do ano com 7%. Foi neste cenário que o desemprego começou a cair — assinalou Temer.

O evento foi restrito a autoridades, sem a presença de jornalistas, e transmitido nas redes sociais da Presidência. A Caixa firmou contrato para financiamento de obras de infraestrutura e saneamento no Rio de Janeiro. Maia disse que o evento era uma "agenda positiva" e que tem trabalhado com o governo federal "sem partidarismo" para ajudar o Rio.

Simbolicamente, o presidente Michel Temer assinou o contrato e convidou deputados fluminenses, Maia entre eles, para firmar o documento com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi (PP), e o prefeito Marcelo Crivella (PRB). O partido de Crivella comanda o ministério da Indústria e Comércio Exterior (ministro Marcos Pereira) e entregou mais votos a favor de Temer para barrar a segunda denúncia criminal contra o presidente ontem.

Temer fez questão de afagar Maia. Ele lembrou que, enquanto Maia esteve como interino na Presidência da República, o parlamentar "teve a alegria patriótica" de assinar um projeto de recuperação fiscal para o Rio, que também deve ajudar Estados em crise financeira, como o Rio Grande do Sul, governado pelo PMDB. O presidente disse que outros pleitos gaúchos estão em andamento no governo. Temer também destacou que Maia participou da decisão de enviar as Forças Armadas para apoiar ações de segurança, na crise de criminalidade no Rio.

Maia e Crivella lembraram que o Rio vive uma crise econômica com alta de mais de 500 mil empregos desde a crise do setor de petróleo. Eles citaram a insegurança na cidade e no Estado, reforçada nesta quinta-feira com o assassinato, por fuzilamento, de um comandante da Polícia Militar no Méier, bairro de classe média da Zona Norte carioca.

Crivella é autor de um projeto de lei que torna crime hediondo o emprego, posse ou o porte ilegal de fuzis e outras armas de fogo de uso restrito das Forças Armadas e demais órgãos de segurança pública, bem como o tráfico e o comércio irregular de metralhadoras e submetralhadoras.

— O Rio não suporta mais rajada de metralhadora no meio do dia — disse Crivella.

Ele pediu ao presidente que sancionasse a norma, e Temer respondeu que havia sancionado o texto com satisfação.