No dia em que a Câmara dos Deputados deve votar a segunda denúncia contra o presidente, Michel Temer passou mal no Palácio do Planalto e foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital do Exército, em Brasília. As informações são da GloboNews e foram confirmadas pelo deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), aliado do peemedebista.