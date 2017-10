Marcelo Camargo / Agência Brasil

A comparação das duas votações de denúncias contra o presidente Michel Temer (PMDB) revela que ele perdeu apoio em sete bancadas partidárias, e ganhou em outras sete. Na sessão de quarta-feira (25), os deputados favoráveis ao prosseguimento da acusação por organização criminosa e obstrução da Justiça obtiveram 233 votos, seis a mais do que no início de agosto, quando foi analisada a denúncia por corrupção passiva. Nos dois casos, eram necessários 342 votos para que as denúncias avançassem.

Em números absolutos, foi no PSD que Temer perdeu mais votos: quatro. Em termos proporcionais, as maiores reduções de apoio ocorreram no PROS e no PSD. No PROS, entre uma votação e outra, a taxa de deputados contrários ao presidente da República passou de 40% para 50%. No PSD, a variação foi de 37% para 46%.

Os demais partidos em que o apoio caiu foram DEM, PTB, PODE, PSDB e PR. Entre os tucanos, o número de deputados favoráveis a dar continuidade às investigações passou de 21 para 23.

Os tucanos estão divididos sobre a permanência do partido no governo. A ala favorável a Temer é comandada pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG), presidente licenciado do partido. Entre os deputados tucanos de Minas, Estado de Aécio, 6 dos 7 votos foram contra o prosseguimento da denúncia.

No PMDB, partido de Temer, o número de votos contrários ao presidente foi o mesmo nas duas sessões: 6. Isso corresponde a pouco menos de 10% da bancada.

Apoio

Os partidos em que Temer ganhou apoio, graças à redução da taxa de votos contra o prosseguimento da denúncia, foram PPS, PP, Avante (antigo PT do B), SD, PDT, PRB e PSOL. Neste último, o fenômeno foi involuntário. A votação contra Temer só não foi unânime no PSOL, como na primeira denúncia, porque o deputado Edmilson Rodrigues (PA) só se manifestou no plenário depois de perder a chamada feita pela Mesa e ser considerado ausente. Com isso, os votos contra Temer caíram de 6 para 5 entre uma votação e outra.

Dos 23 deputados ausentes anteontem, dois terços (15) votaram a favor de Temer quando a Câmara barrou a primeira tentativa de prosseguir a investigação sobre o presidente.

Do outro lado, apenas cinco dos faltantes na sessão de quarta-feira se alinharam à oposição na votação da primeira denúncia.

Três parlamentares do PRB (Carlos Gomes, César Halum e Ronaldo Martins) e um do PR (Adelson Barreto) trocaram de posição e passaram para o campo governista entre uma votação e outra.