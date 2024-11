Causou incômodo no PT gaúcho a revelação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou seus candidatos preferenciais para a eleição de 2026 no Rio Grande do Sul. Conforme revelado por Zero Hora, Lula deseja ter o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, concorrendo ao Senado e o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, disputando mais uma vez o governo do Estado.