Nas eleições municipais deste ano, 775 municípios brasileiros não elegeram nenhuma mulher para a Câmara de Vereadores, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Isso significa que aproximadamente um em cada sete municípios brasileiros não contará com representação feminina no Legislativo local. Este número diminuiu com relação à última eleição, de 2020, quando 929 cidades ficaram sem nenhuma vereadora.