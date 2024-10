Nova legislatura Notícia

Eleições 2024: quem são os 35 vereadores eleitos em Porto Alegre; veja lista

As maiores bancadas formadas foram do PT e do PSOL, com cinco cadeiras cada um. Na sequência está o PL, com quatro representantes

06/10/2024 - 21h30min Atualizada em 06/10/2024 - 21h50min