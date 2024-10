Karen Santos, do PSOL, foi a vereadora mais votada em Porto Alegre nesta eleição, com 20.207 votos. A candidata recebeu cerca de 4,5 mil votos a mais do que na última eleição municipal, quando conquistou o melhor resultado entre todos os candidatos que concorreram na Capital. Neste ano, ficou em segundo lugar. O posto de mais votado no ranking geral ficou com Jessé Sangali, do PL, que totalizou 22.966 votos.