Eleições municipais Notícia

Maria do Rosário chega ao segundo turno e faz aceno a Juliana Brizola: "Nossa prioridade é o diálogo"

Com campanha marcada por altos e baixos, candidata do PT fez 26,27% dos votos no primeiro turno e vai disputar com o atual prefeito, Sebastião Melo

06/10/2024 - 21h22min Atualizada em 06/10/2024 - 21h38min