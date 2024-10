Maria do Rosário cursava a oitava série do Ensino Fundamental no Colégio São José de Murialdo, em Porto Alegre, quando liderou um grupo de colegas à Assembleia Legislativa para reivindicar bolsas de estudos a alunos carentes. A incursão não teve êxito, mas levou os adolescentes a fundar o grêmio estudantil da escola.