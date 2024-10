Os 10 vereadores mais votados do país somaram, juntos, pouco mais de 1,1 milhão de votos. Nove são de São Paulo e um do Rio de Janeiro. Seis partidos diferentes colocaram candidatos na lista. O PL aparece na frente com três eleitos, seguido por PP e PSOL com dois cada, Podemos, União Brasil e PT fecham o grupo, com um parlamentar cada.