Candidatos à prefeitura de Porto Alegre no segundo turno, Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) enfatizaram palavras diferentes no retorno da propaganda eleitoral nesta sexta-feira (11). O atual prefeito optou por utilizar a expressão “juntos” ao se dirigir ao eleitor. Sua opositora escolheu o termo “mudança” para reforçar o início de sua campanha na segunda etapa da eleição.