O planejamento da campanha à reeleição do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), é de continuidade para a retomada da propaganda eleitoral no rádio e na TV, nesta sexta-feira (11). As exibições dos programas e dos comerciais — inserções de 30 segundos — acontecem até 25 de outubro, antevéspera da eleição em segundo turno, com divisão igualitária dos tempos disponíveis entre os candidatos.