Maria do Rosário pretende humanizar propostas, lembrar apoio de Bolsonaro a Melo e citar denúncias de corrupção na prefeitura

A humanização das propostas, dando rosto e voz aos problemas da cidade, será o eixo central da propaganda de rádio e TV de Maria do Rosário (PT) no segundo turno da eleição à prefeitura de Porto Alegre. A partir desta sexta-feira (11), dispondo do mesmo tempo de mídia que Sebastião Melo (MDB), Rosário pretende desenvolver melhor seus temas prioritários, além de explorar o que considera fragilidades do adversário, como as denúncias de corrupção na prefeitura e a aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro.