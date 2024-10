O É isso mesmo?, mecanismo de checagem do Grupo RBS, atua mais uma vez na cobertura eleitoral, agora no segundo turno da disputa em Porto Alegre. Repórteres do Grupo de Investigação da RBS (GDI) conferem a veracidade e a precisão de informações citadas por Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) no debate realizado pela Rádio Gaúcha na manhã desta quinta-feira (10) — não foram levadas em conta declarações de cunho opinativo.