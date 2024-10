Debate na Gaúcha: Melo e Rosário trocam provocações e apresentam propostas no primeiro debate do segundo turno

O cumprimento cordial trocado entre Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT), assim que os microfones da Rádio Gaúcha fecharam ao fim do primeiro debate entre os candidatos classificados ao segundo turno da eleição de Porto Alegre, contrasta com a hora e meia em que os dois passaram se alfinetando. Sob a apresentação da jornalista Andressa Xavier, ambos se provocaram, trocaram farpas e também falaram sobre o futuro da capital gaúcha. Debateram de maneira acalorada, mas sem alterar os timbres de voz. Trocaram ideias sobre gestão da cidade, saúde, economia, limpeza da cidade, acesso ao saneamento básico, assistência social e transporte público.